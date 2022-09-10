Maçın biletlerinin VIP Platinum 1250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 liradan satışa çıkarıldığı, fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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