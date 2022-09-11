Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi

11.09.2022 20:16
Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde karşılaştığı Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde karşılaştığı Novi Pazar'ı 2-1 mağlup etti.

İki maç eksiğine rağmen 2. sırada yer alan Kızılyıldız, ligin 11. haftasına lider başlayan Novi Pazar ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Loncar'ın kaydettiği golle 1. dakikada üstünlüğü yakaladı. Fakat Kızılyıldız, Rodic'in 34 ve Pesic'in 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Son 5 yılın şampiyonu Kızılyıldız, puanını 23'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Novi Pazar ise 21 puanda kaldı.

Trabzonspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

YORUMLAR
500
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BAE'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BAE'de Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Kaynak: AA

Trabzonspor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 20:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılyıldız, Sırbistan liginde liderliğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement