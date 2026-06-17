Trabzonspor'un Yaptırım Riskleri Ortadan Kalktı

Trabzonspor, UEFA tarafından 2026-2027 sezonunda uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kalktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik. UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır" denildi. - TRABZON