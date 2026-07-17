Trabzonspor'un Yeni Transferi Cabral Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'un Yeni Transferi Cabral Trabzon'a Geldi

17.07.2026 20:21
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Yeşil Burun Adalı oyuncu Cabral, Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve taraftarlarca karşılandı.

Trabzonspor'un 5 yıllığına renklerine bağladığı Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili takımın Benfica Kulübünden transfer ettiği Cabral, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cabral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kendisi için doğru adım olduğunu düşündüğünü belirterek "Kulübün bana sunduğu plan, benimle yapılan konuşmaları ve diyaloglar beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Trabzonspor'u da iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili oyuncu Wagner Pina ile görüştüğünü anlatan Cabral, "Trabzon'a gelmeden önce ona çok soru sordum. Çok iyi şeyler söyledi. Kulübün güzel olduğunu, kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu ve taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem ve bu kararı almam gerektiğini söyledi. O da bu kararı almamda önemli bir etken oldu." diye konuştu.

Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren Cabral, "Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardık. Performansımızdan dolayı mutluyuz. Çok gururluyum. İyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdik, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cabral, bordo-mavili takımdaki kariyeri için heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Trabzonspor'da ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda ilk maçıma çıkmayı, takım arkadaşlarımla birlikte oynamak için dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kendisini sol bek pozisyonunda en iyi hissettiğini dile getiren Cabral, bordo-mavili takımda 55 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.

Taraftarlara üçlü çektiren Cabral, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yeni Transferi Cabral Trabzon'a Geldi - Son Dakika

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