Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Standard Liege'den transfer ettiği Cihan Çanak, Trabzon'a gelerek bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılandı. Çanak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hedefinin Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

27.06.2024 23:34
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- Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak, Trabzon'a geldi

Cihan Çanak: "Hoca aramış ben de hemen 'evet' dedim, uçağa bindim geldim"

"Şampiyon olmak istiyorum"

TRABZON - Trabzonspor'un Standard Liege'den renklerine bağladığı Cihan Çanak, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'da Lundstram, Barisic ve Ozan Tufan'ın ardından anlaşmaya varılan Cihan Çanak, İstanbul'daki sağlık kontrolü sonrası uçakla Trabzon'a geldi. Karadeniz ekibinin Standard Liege'den renklerine bağladığı Cihan Çanak'ı, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Cihan Çanak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımda hedefinin şampiyon olmak olduğunu söyledi. Çanak, çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok heyecan var. Emrah Abi beni aramış, hoca da aramış ben de hemen 'evet' dedim, uçağa bindim geldim" dedi.

Belçika'da 61 numaralı formayı giyen Cihan Çanak, Trabzonspor'da da böyle bir talebinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Bilmiyorum, sürpriz işte" cevabını verdi.

İstanbul takımlarıyla da isminin anıldığı ile ilgili soruya ise Cihan Çanak, "Ben Trabzonluyum" ifadelerini kullandı. Ümit Milli Takım'da oynadığını hatırlatan Çanak, "Bazı oyuncularla da orada konuştum. Süper Lig'i biraz biliyorum ve takip ediyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'la hedefleriyle ilgili soruya da Çanak, "Şampiyon olmak istiyorum hedefim bu" diye konuştu. Çanak, kendisine örnek aldığı oyuncunun ise Abdülkadir Ömür olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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