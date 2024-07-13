Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı.
Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.
Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?