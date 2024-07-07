Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma katkıda bulunmaya çalışacağını söyledi - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma katkıda bulunmaya çalışacağını söyledi

Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takımın kalitesini ve başarabileceklerini gördüğünü belirterek, kendi kalitesi ve yapabilecekleriyle takıma katkıda bulunacağını söyledi. Lundstram, Trabzonspor'un tarihinden ve hocası Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeden etkilendiğini ifade etti. Ayrıca, Türk insanının sıcak ve iyi davrandığını gördüğünü ve bu sıcak karşılamanın karşılığını performansıyla vereceğini dile getirdi. Lundstram, Trabzonspor'a gelmesinin yeni bir meydan okuma olduğunu ve her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu belirtti.

07.07.2024 11:49
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Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, "İlk geldiğimden itibaren iyi, kaliteli ve ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kendi kalitem ve yapabileceklerimle takıma katkıda bulunmaya çalışacağım." dedi.

Lundstram, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile transferinden önce yaptığı görüşmede kulüpten bahsettiklerini belirterek, "Trabzonspor'un tarihinden geçmişinden bahsettik. Bu konuşmalar beni çok etkilemişti. Şehri, kulübün tarihini, hocamla ne yapmam gerektiğini, futbol tarzı konusunda görüştük. Futbol fikri olarak birbirimize yakın olduğumuzu gördükten sonra karar vermek çok kolay oldu." şeklinde konuştu.

Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Lundstram, "İlk geldiğimden itibaren iyi, kaliteli ve ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kendi kalitem ve yapabileceklerimle takıma katkıda bulunmaya çalışacağım. Takımın önceden inşa ettiğinin üzerine koyacağız." ifadelerini kullandı.

Lundstram, eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz ile transferinden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Türk insanın sıcak, iyi davranacağını söylemişti. Trabzon'da bir hafta sürede bunu gördüm. Eşimle birlikte Trabzon'da gittiğimiz restoran ve alışveriş merkezlerinde herkesin bizi sıcak karşıladığını gördük. Nazik, kibar insanlar. Ben de kendi performansımla bu sıcak karşılamanın, insanların nezaketinin karşılığını vermeye çalışacağım." dedi.

Trabzonspor'a gelmesinin çok kolay, basit bir kararla olduğunu vurgulayan Lundstram, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un çapını, büyüklüğünü, Avrupa kupalarında oynayacağını düşündüğümde kendi adıma yeni bir meydan okuma olarak transferimi düşündüm. Yeni çevre ve kulüpte devam etmek bir meydan okumaydı. Ailem yanımda olduğu sürece, işimi yapabildiğimiz sürece en iyi futbolu oynamaya çalışacağım. Genelde kendimi 6 numarada rahat hissediyorum. Ama 8 numarada da oynadım. Hocamız nerede düşünürse düşünsün ben orta sahanın her bir yerinde oynasam çok mutlu olacağım."

Lundstram, oyun tarzıyla ilgili bir soruya ise "Hocamız kadroya katkıda bulanamayacağımı düşünse burada olmazdım. Ben de düşünsem burada olmazdım. Koşularımla, göndereceğim paslarla, mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Belki insanların beklediği gol sayısına ulaşamam ama koşu ve mücadelemle elimden geleni yapacağım. Takıma katkı sağlamaya, mücadelesini yükseltmeye, onların performansını yükseltmeye çalışacağım. Sertlik ve paslarla takıma en iyi katkıyı vermeye çalışacağım." cevabını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram, takıma katkıda bulunmaya çalışacağını söyledi - Son Dakika

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