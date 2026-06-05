Trabzonspor'un Yeni Transferi Sidny Lopes Cabral Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
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Trabzonspor'un Yeni Transferi Sidny Lopes Cabral Sağlık Kontrolünden Geçti

Trabzonspor\'un Yeni Transferi Sidny Lopes Cabral Sağlık Kontrolünden Geçti
05.06.2026 11:58
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Trabzonspor, Benfica'dan transfer ettiği Sidny Lopes Cabral'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

YENİ sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti.

Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Benfica, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yeni Transferi Sidny Lopes Cabral Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika

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