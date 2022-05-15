Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler - Son Dakika
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Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler

15.05.2022 16:38
Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler

Spor Toto Süper Lig'de 38 yılın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekildi. Başlayan akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'de katıldı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcuları da kupayla poz vermeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı. Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler
Uğurcan Çakır
Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler
Berat Özdemir
Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler
Dorukhan Toköz
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Trabzonspor-Altay maçından notlar Trabzonspor-Altay maçından notlar Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler - Son Dakika


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