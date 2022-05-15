Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcuları da kupayla poz vermeyi ihmal etmedi.
Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı. Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler - Son Dakika