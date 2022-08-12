Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti - Son Dakika
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Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti

12.08.2022 22:01

Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk ettiği mücadelenin 40. dakikada Edin Visca, girdiği ikili mücadele sonunda yerde kaldı. Visca, ilk müdahalenin ardından sahayı ambulansla terk etmek zorunda kaldı.

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo-mavililerin yıldızı Edin Vişça talihsiz bir an yaşadı.

KIRIK ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın 47. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Vişça yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri oyuna girerken bir süre sonra sahaya ambulans istedi. Gelen ambulansa bindirilen Bosna-Hersekli futbolcu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Trabzonspor, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti - Son Dakika


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