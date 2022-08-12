Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo-mavililerin yıldızı Edin Vişça talihsiz bir an yaşadı.
Karşılaşmanın 47. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Vişça yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri oyuna girerken bir süre sonra sahaya ambulans istedi. Gelen ambulansa bindirilen Bosna-Hersekli futbolcu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti - Son Dakika