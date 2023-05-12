Cezası onandı, Trabzonsporlu yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yok! - Son Dakika
Üye Girişi

Cezası onandı, Trabzonsporlu yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yok!

12.05.2023 20:19

Tahkim Kurulu, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'a verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Verilen cezaya göre, Yunan futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi bir kötü haberde 29 yaşındaki futbolcu Bakasetas'tan geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kurul, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezasını onadı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.

Cezası onandı! Trabzonspor'un yıldızı, Fenerbahçe maçında yok

İşte yapılan açıklama;

"Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK'nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."

YORUMLAR
500
Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cezası onandı, Trabzonsporlu yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yok! - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Erdoğan, Putin'in arkasında durdu: Eyvallah etmem
22:01 Altay Bayındır haberlerine Uğur Dündar'dan çok sert tepki: Örnek bir yurttaşımızdır
21:56 Altay Bayındır için yapılan haberlere Uğur Dündar sert çıktı: Örnek bir yurttaşımızdır
21:49 Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var
21:46 Parlayan yıldız "Yerli Messi", dünya devlerinin radarına takıldı!
21:40 Boşuna "Yerli Messi" demiyorlar! Dünya devlerinin radarına aldığı Arda Güler'e İngiliz basınından büyük ilgi
21:38 AK Partili milletvekili adayını "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit eden şüpheliye ev hapsi verildi
21:27 Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var
21:22 Galatasaraylı Erden Timur transferlerle ilgili açıklamalar yaptı: Bonservisini almak için uğraşıyoruz
21:16 G.Saray'dan resmi transfer açıklaması! Erden Timur, Firmino ve Ramos için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 22:24:13. #1.12#
SON DAKİKA: Cezası onandı, Trabzonsporlu yıldız Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement