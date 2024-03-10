Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenen Trabzonspor'un oyuncusu Stefano Denswil, bugün aldıkları 3 puanla, oynadıkları oyunla birlikte önlerindeki hafta yine iyi bir oyun ortaya koyabileceklerini, gerçekten iyi bir mücadele ortaya çıkarabileceklerini herkese gösterdiklerini söyledi.

Denswil, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, bu maçta buldukları fırsatları iyi değerlendirdiklerini, taraftarın da oyuncuların da mutlu olduğunu ifade etti.

Bugün gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakiplerinin maça geri dönebilme ümitlerini bitirmiş olduklarını belirten Denswil, "Bizim için maçın fişini çeken hamle oldu, bu gollerin arka arkaya gelmesi. Bugün biz taraftarlarımız, herkes, maçı izleyenler, bütün herkes çok mutlu diye düşünüyorum, maçın tadını çıkardılar diye düşünüyorum." dedi.

Saha içinde oynadıkları oyundan zevk aldıklarının altını çizen Denswil, "Sanıyorum ki taraftarlarımız da yine aynı şekilde mutlu oldular. Bahsettiğim gibi aslında daha önce oynadığımız maçlarda bulduğumuz fırsatları değerlendirememiştik ama bu maçta goller var. Arka arkaya gelen fırsatlarımızı değerlendirdiğimiz zaman bizim adımıza çok güzel bir maç oldu."diye konuştu.

Denswil, bugün hem taraftarların hem kendilerinin gerçekten maçın tadını çıkardıklarını vurgulayarak, "Bugün aldığımız 3 puanla, oynadığımız oyunla birlikte önümüzdeki hafta yine iyi bir oyun ortaya koyabileceğimizi, gerçekten iyi bir mücadele ortaya çıkarabileceğimizi herkese gösterdik diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Önemli olan takımın galip gelebilmesi"

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Edin Visca'nın ve kendisinin takıma liderlik etmesiyle ilgili soru üzerine Denswil, farklı tarzda liderlere sahip olabilmenin her zaman güzel, takımın yararına olan şeyler olduğunu anlattı.

En genç oyuncunun da, en yaşlı en tecrübeli oyuncuların da saha içerisinde lider olabileceğini kaydeden Denswil, şöyle devam etti:

"Ama önemli olan maça çıktığınızda 11 lidere sahip olmanız, saha içerisindeki herkesin liderlik gösterebilmesi ve takımın galibiyete taşıyabilmesi. Çünkü galibiyet aldığınızda bu galibiyet herkesin galibiyeti, herkesin zaferi olmuş olur. Sahadaki oynayan oyuncular, kulübedeki oyuncular, hatta soyunma odasındaki maça dahil olamayan bütün arkadaşlarımızın, galibiyeti hepsinin zaferi oluyor aynı zamanda."

Denswil, Edin'in tecrübesiyle takıma tabi ki liderlik etmeye çalıştığını anlatarak, "Örneğin Uğurcan bugün sahada oynamamasına rağmen kadroda olmamasına rağmen soyunma odasındaydı. Hem Taha ile konuştu hem bizimle konuştu. Liderlerin kendi tarzları olabilir. Herkes kendi tarzıyla birlikte kendi sitiliyle birlikte bütün takıma liderlik etmeye yardımcı olmaya çalışır ama önemli olan takımın galip gelebilmesi, takımı zafere taşıyabilmek." şeklinde konuştu.

Rakibi ve kendi oyunlarını, devre arasında yaşananları değerlendiren Denswil, "Biz sahaya çıktığımızda hocamızın bizden istediklerini sahada gerçekleştirmeye, sahada onları bütün herkese göstermeye çalıştık. İlk yarı özelinde aslında hızlı bir oyunumuz vardı. Belki rakibimize verdiğimiz pozisyonlar bizim kendi hatalarımızdan kaynaklanan pozisyonlardı. Öne doğru hızlı oynamaya çalışmıştık." dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın rakibin, kompakt oynayan merkezi kapatmaya çalışan bir takım olmasıyla ilgili takımı bilgilendirdiğini belirten Denswil, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarıya çıktığımızda hem hocamızın bizden isteği üzerine hem de biz de istediğimiz oyunu tam ortaya koyabilmek adına daha sabırlı bir futbol gösterdik. Soldan sağa, sağdan sola oyun yönünü çok hızlı çevirdik. Aslında bu tür yaptıklarımızla birlikte, bu çalıştıklarımızla birlikte belki 5'ten fazla gol atabilirdik ama tabii ki 5 gol de çok önemli bir rakam. Ama ikinci yarıda o alanları daha rahat bulmaya başladık. Topun yönünü çevirdikçe kenarları buldukça o istediğimiz alanları daha rahat bulmaya başladık, topa sahip olmaya çalıştık. Rakibimizin kompakt oynadığını merkezi kapattığını biliyorduk. Dolayısıyla kanatlar üzerinden gelmeye başladık ikinci yarı boyunca."