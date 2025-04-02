Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi'nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu'nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Savic, Ali Şahin Yılmaz, Cham, Folcarelli, Cihan Çanak, Draguş, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka, Mohammed, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar, Okita, Seferi
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Herelle, Erkan Degişmez, Taylan Antalyalı, Brazao, Demitrov, Puscas, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Goller: Banza (dk. 3), Mustafa Eskihellaç (dk. 22) (Trabzonspor), Seferi (dk.15), Bardhi (dk. 20) (Bodrum FK) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ve Bodrum FK 2-2 Beraberlikte - Son Dakika
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