Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.

09.03.2024 19:58  Güncelleme: 20:02
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Pepe'nin pasında ceza sahası içinde gelişine vuran Trezeguet'in şutu üst direkten auta çıktı.

14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Markao kafayla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi. 0-1

26. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası içine ortasında Pepe'nin kafa vuruşunda top kaleci Sirigu'da kaldı.

32. dakikada Fatih Karagümrük, savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Bardhi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise Biraschi'ye çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından ağlarla buluştu. 1-1

38. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks, Murat Temel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Münir Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Rohden, Emre Mor, Can Keleş, Markao

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Güven Yalçın, Kevin Lasagna, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Bertolacci, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: Bardhi (dk. 32) (Trabzonspor), Markao (dk. 14) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Koray Günter, Levent Mercan (Fatih Karagümrük) - TRABZON

Kaynak: İHA

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