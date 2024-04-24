Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Visca, şutunda top Sirigu'nun sağından ağlara gitti. 1-0
21. dakikada Mendes'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası içinde Rohden'in pasında Mendes topu filelere gönderdi. 1-1
41. dakikada Mendy'nin penaltı noktasına gönderdiği topa gelişine vuran Denswill'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sirigu'nin solundan ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Fountas, Visca, Pepe, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Umut Güneş, Onuachu, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Can Keleş, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Salih Dursun, Vinicius, Adnan Uğur, Paoletti, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Visca (dk. 15), Denswill (dk. 41) (Trabzonspor), Mendes (dk. 22) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Enis Destan (dk. 44) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Fountas (Trabzonspor), Biraschi, Emre Mor (Fatih Karagümrük) - TRABZON
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