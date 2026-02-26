Trabzonspor ve Karagümrük Rekabeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor ve Karagümrük Rekabeti

26.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile 12. randevusuna çıkıyor, tarihindeki üstünlüğü sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında yenilmedi

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Tek yenilgi 2022-2023 sezonunda

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ve Karagümrük Rekabeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:23:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor ve Karagümrük Rekabeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.