Trabzonspor ve Rizespor 45. Randevuda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor ve Rizespor 45. Randevuda

Trabzonspor ve Rizespor 45. Randevuda

Trabzonspor, Rizespor ile Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. Maç, Didi Stadı'nda.

08.11.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın yapacakları maçla 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 8 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç öncesi 12 puanla 11'inci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek hem 2 hafta üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. 10 puanla 16'ncı sırada bulunan ev sahibi Çaykur Rizespor ise sahasında galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig'de başlayan rekabette Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Rizespor, Güncel, Çaykur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ve Rizespor 45. Randevuda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor ve Rizespor 45. Randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.