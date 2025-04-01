Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Inter'i 1-0 yenerek çeyrek finali geçti.

01.04.2025 20:13
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UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Oğuzhan Yılmaz'ın Cocchi'yi düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Topalovic'in vuruşunda kaleci Erol Can ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çıkarmayı başardı.

77. dakikada Inter savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Ekrem Terzi topu önüne aldı. Ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibükoğlu, Salih Malkaçoğlu (Ömer Faruk Karahan dk. 86), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Furkan Melikşah Özcan dk. 90+3), Abdurrahman Bayram (Ekrem Terzi dk. 76), Ömer Faruk Duymaz (Esat Yiğit Alkurt dk. 76)

Yedekler: Muhammetcan Aktaş, Oğuzhan Ertem, Mustafa Ateş, Yakuphan Sarıalioğlu, Turan Deniz Tuncer

Teknik Direktör: Eyüp Saka

İnter: Calligaris, Della Mora, Cocchi, Garonetti, Alexiou, Zanchetta, Venturini, Topalovic (Pinotti dk.86), Giacomo de Pieri, Mosconi (Quieto dk. 70), Matteo Spinacce (Lavelli dk.76)

Yedekler: Zamarian, Yvan Maye, Lamine Ballo, Filippo Cerpelletti, Thiago Romano, Alejandro Perez

Teknik Direktör: Andrea Zanchetta

Gol: Ekrem Terzi (dk. 77) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Ekrem Terzi (Trabzonspor), Spinacce, Mora (İnter) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum:
    Trabzonspor ulkede futbol sadece yerli adamlarla oynansa alt yapidan cikardigi adamlarla abartisiz soyluyorum 2 senede bir sampiyon olur..tebrik ediyorum buyuk is basardilar juventus atalanta simdide interi eledilerki interin maglubiyeti yok.. 0 0 Yanıtla
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