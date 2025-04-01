Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi yarı finaline adını yazdırdı.

01.04.2025 20:16
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Stat: Papara Park

Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu (Dk. 86 Ömer Karahan), Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 90+3 Furkan Özcan), Ömer Duymaz (Dk. 75 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 75 Ekrem Terzi)

Inter: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic (Dk. 86 Pinotti), de Pieri, Spinacce (Dk. 75 Lavelli), Mosconi (Dk. 70 Quieto)

Gol: Dk. 77 Ekrem Terzi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Salih Malkoçoğlu, Dk. 45+3 Taha Emre İnce, Dk. 65 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 78 Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 46 Spinacce, Dk. 88 Della Mora (Inter)

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

39. dakikada Inter penaltıdan yararlanamadı. Spinacce'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Erol Can Çolak ayaklarıyla topu kurtardı, seken top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, driplingle girdiği ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta defansa da çarpan top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-0.

Trabzonspor, maçı 1-0 kazandı ve yarı finale çıkmayı başardı.

UEFA Gençlik Ligi seyirci rekoru kırıldı

Trabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldıpı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar- Real Madrid play-off müsabakasına aitti.

Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Önceki karşılaşmada sarı kart yiyerek cezalı duruma düşen Yiğit Kemal Turan yerine Boran Başkan'a görev verirken, sakat olan kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yerine de kalede Erol Can Çolak'a şans verdi.

Volkan Konak anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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