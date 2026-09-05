Trabzonspor, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Karadeniz ekibi, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yarın Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kaynak: AA
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