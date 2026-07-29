Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni golcüsünü KAP\'a bildirdi
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Trabzonspor, Rene Mitongo'nun transferinde oyuncuyla ve kulübü Standart Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililer bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Trabzonspor, golcü takviyesinde mutlu sona ulaştı. 

RENE MITONGO TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavili kulüp, Belçika ekibi Standard Liege'den Rene Mitongo Muteba'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

4+1 YILLIK İMZA VE 3 MİLYON EURO BONSERVİS

Bordo-mavili kulüp, 18 yaşındaki golcü oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi, Standard Liege'e 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Yapılan açıklamaya göre bonservis ücreti üç taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin, kulübe ödenen transfer bedeli düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Belçika ekibine verecek.

Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."

Standart Liege, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cengiz Dervişoğlu Cengiz Dervişoğlu:
    Trabzonspor bu işleri iyi becerme ye başladı Tutarsa 30 milyon Euro, tutmaz ise 3 milyon Euro çöp. 0 0 Yanıtla
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