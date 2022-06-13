Öte yandan, yurt dışı kamp için gidilecek ülkelerin ise birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul 'a dönecek.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

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