Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

13.06.2022 13:24
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışına gidecek.

Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

Öte yandan, yurt dışı kamp için gidilecek ülkelerin ise birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz Şemsetdin Hancı: 'Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz' Şemsetdin Hancı: 'Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz'
Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement