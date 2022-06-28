Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti - Son Dakika
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti

28.06.2022 21:03
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Denge ile teknik çalışmalarla devam eden idman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından sona erdi.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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