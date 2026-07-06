Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayla yeni sezon mesaisinin startını verdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovsky, Noah Saviolo ve Thierry Karadeniz de sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncular ise henüz kampa katılmadı.

YARIN ÇİFT ANTRENMAN

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Bordo-mavililer, Trabzon etabının ardından hazırlıklarının ikinci bölümünü 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.