Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
06.07.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmana çıktı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayla yeni sezon mesaisinin startını verdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovsky, Noah Saviolo ve Thierry Karadeniz de sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncular ise henüz kampa katılmadı.

YARIN ÇİFT ANTRENMAN

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Bordo-mavililer, Trabzon etabının ardından hazırlıklarının ikinci bölümünü 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:33:02. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.