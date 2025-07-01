Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptığı belirtildi.
Karadeniz ekibinin, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edeceği ifade edildi.
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