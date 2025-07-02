Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.
Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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