Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına üçüncü etap çalışmalarıyla Trabzon'da devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve 5'e 2 gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.