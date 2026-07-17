Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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