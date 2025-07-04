Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzon'da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Saha bölümünde pas üzerine yoğunlaşan bordo-mavililer, idmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı. Trabzonspor, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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