Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
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