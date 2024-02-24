Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Karşılaşma, Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek.

24.02.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Adana Demirspor maçı için son antrenmanı yaptı.

Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor'un Papara Park'ta saat 16.00'da karşılaşacağı müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Burak Şeker, Ali Yılmaz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement