Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

25.02.2022 20:11
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, zorunlu olarak tek değişikliği orta alanda yaptı. Avcı, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yerine hastalığı geçen Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Trabzonspor'da Dorukhan'ın haricinde sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen kadroda yer almadı.

Karadeniz ekibinde hastalığı geçen Stefano Denswil ise yedek kulübesinde yer alırken stoperde bu oyuncunun yerine yine genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, görev yaptı.

Trabzonspor'dan devre arasında Yukatel Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan Abdulkadir Parmak, eski takımına karşı forma giydi.

-Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda büyük destek verdi.

Maç başında Trabzonspor taraftarları özellikle kaptan Uğurcan Çakır'a tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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