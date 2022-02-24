Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

24.02.2022 18:15
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karışılacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karışılacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak düzenlenen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı gerçekleşti.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç, Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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