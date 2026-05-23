Trabzonspor Ziraat Kupası'nı Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sevincini yaşadı.
Bordo-mavili taraftarlar, kentin farklı yerlerinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu, kolbastı oynadı.
Meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen taraftarlar, kupa şampiyonluğunun coşkusunu yaşadı.
