Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde endişeli - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde endişeli

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile yapacakları maç öncesinde müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişe duyduklarını açıkladı. Hakem hataları, alın terinin çalınması, VAR'ın yok olması ve VAR odasıyla mücadele etme durumlarına karşı endişe duyan kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma hedeflerinin engellenmesine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

28.02.2024 16:30
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Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün RAMS Başakşehir ile yapacakları karşılaşma öncesinde "Müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişeliyiz." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişeliyiz. Sevincimizin bir kez daha kursağımızda kalma ihtimali sebebiyle endişeliyiz. Daha önce defalarca yaşanan hakem hataları nedeniyle endişeliyiz. Alın terimizin çalınması sebebiyle endişeliyiz. VAR'ın yok olması sebebiyle endişeliyiz. VAR odasıyla da mücadele edecek olmamızdan dolayı endişeliyiz. Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz."

Kaynak: AA

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