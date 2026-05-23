Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

23.05.2026 01:53
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ve sezona mutlu veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, "Sezonu kupayı kazanarak kapattık. Bizim için iyi bir sezondu." dedi.

Savic, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çok duygusal bir gece yaşadığını söyledi.

Trabzonspor tarihinin 10'uncu kupasını kaldırdıklarını anımsatan Savic, taraftar ve takım arkadaşları için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Taraftarın enerjisini her zaman yanında hissettiklerine dikkati çeken Savic, "Fatih Tekke hocama da teşekkür ediyorum. Büyük bir Trabzonspor taraftarı. 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Trabzonspor ile beraber yaşıyor. Gelecek yıl Avrupa Kupası'na garantilediğimizden dolayı çok mutluyum. Bu genç ekip kendisini orada görme şansı elde edecek." dedi.

İyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Savic, "Son haftalara kadar şampiyonluk yarışında yer alan bir takımız. Sezonu kupayı kazanarak kapattık. Bizim için iyi bir sezondu. Zor olacağı kabul gören bir gerçekti. Çok iyi savaştık, mücadele ettik. Trabzonspor taraftarını, camiasını mutlu ettik. Takımımla bu açıdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kariyerinde bu kupayı önemli bir yere koyduğunu aktaran Savic, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi ve saygı dolayısıyla çok gururlandığını vurguladı.

Savic, amaçlarının Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari de sakatlık sürecinin ardından kendisine gelen şansı beklediğini ve sezon sonuna doğru takıma katkıda bulunduğunu belirtti.

Bouchouari, "Trabzonsporlu taraftarları mutlu ettiğim için çok gururluyum." dedi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu da karşılaşmada takım olarak çok mücadele verdiklerini söyledi.

Sezonu kupayla kapattıkları için mutlu olduğunu ifade eden Onuachu, "Takım olarak hak ettik. İnanılmaz bir sezon sonu oldu bizim adımıza. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Onuachu, şehir ve taraftar için mücadele verdiklerini, kupayı Trabzonspor'a gönül verenlere armağan ettiklerini dile getirdi.

Mustafa Eskihellaç ise zorlu bir süreci güzel bitirdiklerini dile getirdi. Müzelerine bir kupa daha getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Eskihellaç, gelecek yılın bu yıldan daha iyi olacağına inandığını vurguladı.

Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım da kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Trabzonspor ile ilk profesyonel kupasını kazandığına işaret eden Yıldırım, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

