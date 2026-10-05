Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber - Son Dakika
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Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

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Trabzonspor\'a Umut Nayir\'den kötü haber
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Trabzonspor'da Umut Nayir'ın sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen golcü oyuncu Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

HAFİF KANAMA VE ÖDEM

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 1 maça çıkan ve 45 dakika sahada kalan 33 yaşındaki deneyimli isim, gol ya da asist katkısı yapamadı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
TrabzonsporFutbolÖdemSporSon Dakika

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