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Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy, gelecek yıllarda Manchester City ve Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Mendy, Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve takımıyla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini belirtti. Sahada savaşan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mendy, hatalı hakem kararlarının oyuncuların motivasyonunu düşürdüğünü ifade etti. Mendy'nin örnek aldığı futbolcular ise Paul Pogba ve Yaya Toure oldu. Gelecek yıllarda dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istediğini dile getiren Mendy, Manchester City ve Real Madrid'i hedeflediğini söyledi.

Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
23.01.2024 - 12:18,
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Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini belirterek, gelecek yıllarda ise Manchester City ve Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

"Sahada savaşan, her şeyimi veren bir oyuncuyum"

Sahada çok savaşan ve her şeyini takıma veren bir oyuncu olduğunu söyleyen Mendy, "Herkesin kendine has özellikleri var, benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyimi takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Maç içinde zaman zaman kaybolan konsantrasyon. Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gücüm olsaydı hatalı hakem kararlarını değiştirirdim"

Hatalı hakem kararlarının oyuncuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Fransız futbolcu, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor" diye konuştu.

Mendy, örnek aldığı futbolcuların ise Paul Pogba ve Yaya Toure olduğunu sözlerine ekledi.

"Manchester City ve Real Madrid'de oynamak istiyorum"

Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmanın öncelikli hedeflerini arasında olduğunu belirten Mendy, "Tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid" ifadelerini kullandı.

"Lakabım Batista Boom"

Mendy, bir lakabının olduğunu da belirterek, "Evet, adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Catch isimli programda bir dövüşçünün adıydı. Çocukken hem adaş, hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu, Batista Boom. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar" diyerek sözlerini noktaladı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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