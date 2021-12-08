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Trabzonsporlu futbolcu Edgar: "Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim" - Son Dakika

Trabzonsporlu futbolcu Edgar: "Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim"

08.12.2021 12:52

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar Ie, Trabzonspor'da geleceği olan bir takım gördüğünü, aynı şekilde devam etmeleri halinde sezon sonunda bütün hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar Ie, Trabzonspor'da geleceği olan bir takım gördüğünü, aynı şekilde devam etmeleri halinde sezon sonunda bütün hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Edgar Ie, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili futbolcu, iyi maçlar çıkararak buraya kadar geldiklerini belirterek, "Saha içi ve dışında arkadaşlık olarak baktığınızda gayet iyi bir durumdayız. Bundan da hepimiz mutluyuz. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor'a baktığımızda geleceği olan bir takım görüyorum. Çünkü hem sahanın içinde hem de sahanın dışında taraftarların birlikteliğini görüyorsunuz. İnsanların bizi nasıl desteklediğini görüyoruz. Aynı şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Savunmada Hugo ile iyi anlaştığını ifade eden Edgar, "Vitor ile hem iyi bir arkadaşlığımız var hem de dil olarak birbirimizi anlayabiliyoruz saha içerisinde. Maçlara çıktığımızda bütün takım arkadaşlarımız gibi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız takımımıza en iyi şekilde faydalı olabilmek, biz de Vitor'la onu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası için milli takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruyu Edgar, "Biz anı yaşamaya çalışıyoruz. Gün gün, maç maç bakmaya çalışıyoruz. Benim de bütün odağım Trabzonspor'a yönelmiş durumda. Önümüzdeki bir sonraki maçı düşünüyorum. Milli takım belki biraz daha sonra gelecek bir konu." şeklinde yanıtladı.

"Hocayla yakın iletişimimiz var"

Edgar, teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir iletişiminin bulunduğunu anlatarak, "Hocamızla çok yakın bir iletişimimiz var. Hocamız isteklerini direkt olarak bize ifade edebiliyor. Biz de saha içerisinde hocalarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır Vitor'la beraber oynuyoruz. Saha içine çıktığımızda kim oynarsa oynasın, defansın diğer bölgelerinde hangi arkadaşlarımız oynarsa oynasın herkes hocamızın isteklerini yerine getirmeye ve takım içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

Bordo-mavili futbolcu, sezon sonu sora erecek sözleşmesinin yenilenmesinin kendisini de mutlu edeceğini dile getirerek, "Sözleşmemin devam etmesinden ben de mutlu olurum çünkü burada mutluyum. Ancak ben aslında anı yaşamayı tercih eden biriyim. Tabii ki mutlu olduğunuz yerde devam etmek istersiniz. Ancak öncelikle şu ana bakalım, sezon bittiğinde gelecekte neler konuşulur, gelecek geldiğinde hep beraber oturur konuşuruz bunu." ifadesini kullandı.

"Henüz bir kupa kazanmış değiliz"

Ligde lider durumda bulunmalarının rehavete yol açmaması gerektiğine dikkati çeken Edgar, şöyle devam etti:

"Bugünden şampiyon olarak gösterilmemiz belki kasıtlı da olabilir. Çünkü henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı ve oynanacak çok maç var. Biz de bizimle ilgili söylenen şeyleri görüyoruz. Belki maçları kazanıyoruz ama henüz bir kupa kazanmış değiliz. İyi gidiyoruz belki böyle gitmeye devam edeceğiz ve bunun için çalışıyoruz. Ancak şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Onun için rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz."

Edgar, futbolun taraftarlarla birlikte daha da güzel olduğuna vurgulayarak, şunları söyledi:

"İki yıllık geçen pandemide maç oynamak çok kolay değildi. Çünkü taraftarlarla oynadığınızda motivasyonunuz ister istemez artıyor. İşinizi daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki işinizi her zaman iyi yapmak zorundasınız ama taraftar desteği olduğunda, arkanızda size inanan ve sizi destekleyen insanlar olduğunu gördüğünüzde işinizi çok daha iyi ve çok daha yüksek motivasyonla yapabiliyorsunuz. Deplasman maçlarında tabii ki artık baskı daha çok olacak üzerimizde. Çünkü lider takım Trabzonspor'u herkes yenmeye çalışacak. Bunun farkındayız ve her gittiğimiz deplasmanda bunu zaten hissediyorsunuz mutlaka bir şekilde. Ancak deplasman maçlarında ya da iç saha maçlarında nerede oynarsak oynayalım taraftarımızın desteğini her zaman görüyoruz."

"Herkes lideri yenmeye çalışacak"

Özellikle iç saha maçlarını taraftarları önünde oynamanın harika bir duygu olduğunu ifade eden Edgar, "Çünkü size inanan, sizi destekleyen insanları gördüğünüzde ve her şeyden öte sizi seven insanların gözünde o duyguyu gördüğünüzde daha fazlasını yapmak istiyorsunuz, elinizden gelenin de belki fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi ayrıca motive ediyor. İç saha maçları o yüzden bizim için çok daha önemli olacak bu sene. Çünkü deplasman maçları kesinlikle kolay olmayacak. Çünkü ligin ikinci yarısına çıktığımızda herkes lider takımı yenmeye çalışacak. Bu açıdan iç saha maçlarının hepsini kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Deplasman maçlarından da alabildiğimiz en iyi puanı alabilirsek zaten hedefimize de ulaşırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili oyuncu, futbol hayatında Barcelona'da forma giyinen Pique'yi kendisine örnek aldığını da ifade ederek, "Ben de genç bir oyuncu olarak oraya transfer olduğumda her gün nasıl çıkış yaptığını, topla nasıl oynadığını ya da nerede ve nasıl pozisyon aldığına dair her zaman ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onu takip etmeye çalıştım. İdol olarak kendime her zaman Pique'yi aldım." dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim
Trabzonsporlu futbolcu Edgar: Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcu Edgar: 'Mutlu olduğum yerde devam etmek isterim' - Son Dakika Spor


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