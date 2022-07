Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'den yeni sezon için iddialı açıklamalar Açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, şampiyonluğun tadını aldıklarını, bu sene de daha iyilerine başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşmayı umduklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda Berat Özdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Berat Özdemir, Trabzon'da başlayan çalışmaları Slovenya'da sürdürdüklerini belirterek, "Her ne kadar tatlı sert geçse de bir o kadar da neşeli geçiyor. Çok keyif alıyoruz. Doğayla iç içeyiz, geçen sene Riva'da olduğu gibi. Gerçekten burada da çok huzurlu ve keyifli bir ortam var. Umarım ilerleyen günlerde de bu şekilde devam eder." dedi.

Yeni sezonda da şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Berat Özdemir, "Hocayla ilk gün şöyle bir konuşma yaptık. Ağustos ayını geçen sene ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olarak gösterdi bize hoca. Gerçekten de öyle. Bir kere şampiyonluğun tadını da aldık. Biz futbolcular bu konuda biraz doyumsuzuz. O konuda şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel bir aile olduk ve çok iyi hazırlandık. Umarım bu sene daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız." diye konuştu.

"Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır"

Berat Özdemir, geçen sezondan daha fazla maç oynayacaklarının altını çizerek "O yüzden geniş bir kadromuz var ki daha da genişletmeye çalışıyoruz. Birinin performansı düşerse onun performansını tekrar yukarı çekebilecek o kalitede o dengede belki daha iyi oyuncular var elimizde." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'nın da kendileri için bir hedef olduğunu dile getiren Berat, "Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır. Hedefler de kupadır. Umarım o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız." şeklinde konuştu.

Geçen sezon performansının düşmesi

Berat Özdemir, geçen sezon ligin ikinci yarısında performansının düşmesine ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Geçen sezonun ikinci yarısında bir performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Orada dibe vurup tekrar sıçramam biraz zaman aldı. Tekrar kendime gelene kadar takım bir nebze daha oturmuştu açıkçası. Ben geçtiğimiz sezon röportajlarımda da söylemiştim, 'Trabzonspor'da yedek, kadroya girmeyen oyuncu' diye bir kavram görmüyorum. Burası çok büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük camiası. Görev alan ya da görev almayan oyuncu vardır. Ben sahada görev almadığım süre zarfında saha dışında tüm takım arkadaşlarıma elimden gelen tüm desteği vermeye çalıştım. Onların moral ve motivasyonunu yukarıya çekmeye çalıştım ki belki de şampiyonluk böyle geldi. Belki de şampiyonluklar da böyle gelecek. Oynayan oyunculardan çok bence şampiyonluklarda ve başarılarda oynamayan oyuncuların imzası daha fazla. Ben de ikinci devre görev aldığım süre zarfında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama görev almadığım süre zarfında onlara destek vermeye çalıştım."

- "Hull City Başkanı ile görüşmem olmadı"

Hull City'den teklif alıp almadığı yönündeki soruya da Berat, "Ben zannetmiyorum ki bir Türk oyuncunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Benim Hull City Başkanı ile bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanla ya da hocamız tarafından bir görüşme olmuş. Söylediğim gibi benim bir görüşmem olmadı." yanıtını verdi.

Berat, kendisini her zaman geliştirmek için çalıştığını vurgulayarak, "Bardağın boş tarafı her zaman var. Ama ben kendimde olan iyi yönleri daha da mükemmelleştirmeye çalışan bir insanım. Her zaman da öyle oldum. Elbette ki eksiklerimiz var, üzerinde çalışıyoruz. Ama iyiyi mükemmel yapmak benim birinci amacım." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi müziğini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Gruplara kalabilirsek o Şampiyonlar Ligi müziğini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz. Trabzon halkı, Trabzonspor camiası oraları hak ediyor, oralarda kalmalı zaten. Bizim tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. Gruptan çıkmayı hedefleyelim, önceliğimiz o. Ben Santiago Bernabeu'yu gerçekten görmeyi çok istiyorum. Tribünleri çok güzel, güzel bir deplasman olabilir ama Trabzon daha zor." diye konuştu.

Şampiyonluk kutlamalarına ailesini davet etmediğini söyleyen Berat, "Çünkü ben duygusalım, ailem benden daha duygusal. İçeride Emrah (Tok) abi ile konuştuk, 'Abi bu nasıl bir kutlama. Başka bir kulüp gerçekten bu şekilde kutlayamaz' demiştim. O da bana aynılarını söylemişti. Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra taraftarlarımızın sahaya girdiği videoları arada açıp izliyorum. Yurt dışında da bu konuda birçok kulübe örnek olduk. Ne mutlu bize, umarım tekrarlarını yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.