Trabzonsporlu Nwaiwu, 4-0'lık Galatasaray galibiyetini taraftara armağan etti - Son Dakika
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Trabzonsporlu Nwaiwu, 4-0'lık Galatasaray galibiyetini taraftara armağan etti

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Trabzonsporlu Nwaiwu, 4-0\'lık Galatasaray galibiyetini taraftara armağan etti
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası Chibuike Nwaiwu, galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyleyerek yeni teknik direktör Thomas Reis'in çok iyi bir hoca olduğunu dile getirdi.

TRABZONSPOR'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, "Konuşmam gerekirse hocanın çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimizi ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum" dedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karılaşma sonrası bordo-mavili savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nwaiwu, "Maç hakkında konuşmam gerekirse öncelikle buraya bizi desteklemeye gelen ve son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek ve bu galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Zor bir haftaydı bizim için biliyorsunuz mağlubiyet sonrası bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık ve yeni hocamızla beraber. Galip gelmeyi başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR HOCA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Yeni teknik direktör Thomas Reisi ile ilgili olarak da Chibuike Nwaiwu, "Bu yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda olan şeyler. Biz işimize odaklanmak durumundaydık. Kendisi hakkında konuşmam gerekirse hocanın çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimizi ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DEVRE ARASINDA BU MAÇI DAHA FARKLI SKORLA TAMAMLAYABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİK'

Nwaiwu, "Aslında farklı bir skorla devre arasına gittik. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber hocamızın bize söylediği şeyler. Devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiği ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var. Bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı bir şekilde devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA
TrabzonsporThomas ReisGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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