Trabzonsporlu Nwaiwu, yeni hocayla Galatasaray'ı 4-0 yendiklerini söyledi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Nwaiwu, yeni hocayla Galatasaray'ı 4-0 yendiklerini söyledi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, zor bir hafta geçirdiklerini belirterek yeni hocayla galip gelmeyi başardıklarını ve bu galibiyeti taraftara hediye ettiklerini söyledi.

Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, zor bir hafta olduğunu belirterek, yeni teknik direktör ile galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Chibuike Nwaiwu, "Öncelikle burada bizi son dakikaya kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti onları hediye ediyoruz. Zor bir haftaydı. Mağlubiyet sonrası bu maça hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık" dedi.

"Yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler" diyen Chibuike Nwaiwu, "İşimize odaklanmak durumundaydık. Çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Bu ailenin bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Beraber birçok başarı elde edeceğimizi ve birçok maç kazanacağımızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Farklı bir skorla devre arasına girdiklerini kaydeden Chibuike Nwaiwu, "Soyunma odasında arkadaşlarımla beraber hocamızın bize söylemiş olduğu şeyler doğrultusunda, skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maça tamamlayabileceğimizi söyledik. Karşımızda büyük bir takım vardı. Ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğimizin konuşması yapıldı. Farklı bir skorla sonuç elde ettik. Sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayTrabzonsporHediyeFutbolSporSon Dakika

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