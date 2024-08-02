Trabzonsporlu Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne katıldı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı.
Tarbzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale gelen Nwakaeme, ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu aktivitelerini denedi.
Taraftarlarla fotoğraf çektiren tecrübeli futbolcu, Papara standından kendisi için hazırlanan kartı aldı.
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