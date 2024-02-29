Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması ve sol ön kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. Sağlık ekibi tarafından tedaviye başlanan futbolcunun sakatlandığı pozisyonun röntgen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

29.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması, sol ön kolunda ise kırık tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Onuachu'nun sakatlandığı pozisyonda penaltı bekleyen Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından video paylaştı.

Futbolcunun sakatlandığı pozisyona ve koluna çekilen röntgene yer verilen video da "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement