Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı

03.04.2022 23:08

- Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar maç sonrası alınan 1 puanı ve bir adım daha yaklaşılan şampiyonluğu sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

- Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar maç sonrası alınan 1 puanı ve bir adım daha yaklaşılan şampiyonluğu sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikte ayrıldı. En yakın rakibi Konyaspor ile olan 13 puanlık puan farkını koruyan ve liderliğini sürdüren bordo-mavililerde taraftarlar karşılaşma sonrasında Atatürk alanında toplandı. Binlerce taraftar meşaleler yakarak beraberliği kutlarken, hep bir arada kolbastı ve horon oynadı.

Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı - Son Dakika


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