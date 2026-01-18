Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol uzatma anlarında Ernest Muçi'den geldi. Mücadelenin 90+1. dakikasında Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü atan Muçi, mücadelenin 77. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız isim, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Son 6 maçta 8 gole ulaşan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, ayrıca takımı adına 2 golün de asistini yapmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?