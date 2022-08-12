Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
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Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu

12.08.2022 11:38
Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu

Trafik kazası sonrası felç kaldıktan sonra paralimpik okçulukta Türkiye'yi temsil etmeye başlayan eski tekvandocu Öznur Cüre, azmi ve disipliniyle uluslararası organizasyonlarda birbirinden önemli başarılara imza atıyor.

Trafik kazası sonrası felç kaldıktan sonra paralimpik okçulukta Türkiye'yi temsil etmeye başlayan eski tekvandocu Öznur Cüre, azmi ve disipliniyle uluslararası organizasyonlarda birbirinden önemli başarılara imza atıyor.

Öznur'un, 2014'te ailesiyle Ordu'dan İstanbul'a dönerken geçirdikleri trafik kazasının ardından belden aşağısı felç kaldı.

Spordan kopmak istemeyen ve arayışa giren 25 yaşındaki milli sporcu, milli okçu Bahattin Hekimoğlu'nun davetiyle para okçuluğa yöneldi.

Babasının bir yıl sırtında taşıyarak antrenmanlara götürdüğü Öznur, yeni kariyerinde de başarılarıyla dikkati çekiyor.

Milli okçu, Tokyo Olimpiyatları'nda partneri Bülent Korkmaz ile makaralı yay açık sınıf karışık takım kategorisinde Türkiye adına oyunlar tarihinin ilk madalyasını kazandı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmek için Konya'ya gelen Öznur, oyunların açılış seremonisinde sporcu yeminini okuma gururunu da yaşadı.

"Bunların hepsi emeklerimizin karşılığı"

Milli formayı 4 yıldır giyen Öznur Cüre, AA muhabirine, hayatının devamını felçli geçireceğini öğrendiğinde çok ağladığını ama spor sayesinde artık mutlu olduğunu söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Öznur, katıldıkları kategoride Türkiye'nin oyunlar tarihindeki ilk madalyasını kazanmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyanın izlediği müsabakalarda bu başarıyı yakalamanın kendisini mükemmel hissettirdiğine dikkati çeken Öznur, "Olimpiyatlardan sonra hiç es vermedik. Dünya şampiyonasına katılıp, dünya şampiyonu olduk. Mükemmel duygulardı. Tabii bunların hepsi emeklerimizin karşılığı. Atışları tek başıma yapsam da arkamda kocaman bir ekip var. Onların gözünde o gururu gördükçe daha da azmediyorsunuz ve sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bütün kotaları toplayıp Paris'e bomba gibi gideceğiz"

Geçtiğimiz hafta Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hayallerinden birini gerçekleştirdiğini, katıldığı üç kategoride çok istediği üç madalyaya sahip olduğunu anlatan Öznur, "Bireyselde ikincilik, karışık takımda üçüncülük ve takımda altın madalya kazandık. Tüm renkleri toplayıp geldim. Bir aydır hiç eve uğramadık." ifadelerini kullandı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda da başarı için mücadele ettiklerini anlatan Öznur, şunları söyledi:

"Burada sporcu yeminini okuyacağım haberini aldığımda İtalya'da yarışmadaydım. 'Allah'ım bunu bana gerçekten nasip ettiğin için çok teşekkür ederim' diye dua ettim. Çünkü bir sporcu için çok önemli bir şey bu. Benimle birlikte tüm sporculara örnek olmak gibi bir durum. Ben bu işi hakkımla yapıyorum ki şükürler olsun yürekten ve tüm inancımla yemin ettiğimi, ant içtiğimi herkese gösterdim. Sahnedeyken altın maçına çıkmış gibiydim. Nabzım çok yüksek atıyordu. Binlerce insanın ve devlet adamlarının içinde bu şerefe nail olmak benim için çok büyük bir gururdu."

Aldıkları her derece ve madalyanın onları Paris Olimpiyatları'na daha da yakınlaştırdığına değinen Öznur, "Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Ülkemizi temsil etmek için buradayız. Tabii ki bunu madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Bütün kotaları toplayıp Paris'e bomba gibi gideceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Paris, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paralimpik okçu Öznur Cüre, azmiyle hayat mücadelesinde hedefi 12'den vurdu - Son Dakika

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