Genç Kadınlar Milli Takımı, İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Ceren Uysal, Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin'den oluşan Trampolin Cimnastik Genç Kadınlar Milli Takımı, 13 ülke arasında 2'nci takım olarak finale yarışmaya hak kazandı.

Kadınlar takım finalinde yarışan milliler 5'inci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kızlarımız olağanüstü performans sergileyerek trampolin cimnastik tarihimizde ilkleri gerçekleştiriyor. Bu takım bir harika. Bizi gelecek için daha da umutlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.