Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

05.06.2022 21:32
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde mücadele eden Havva Esin Ergün 6'ncı, Ceren Uysal ise 7'nci oldu.

İtalya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde mücadele eden Havva Esin Ergün 6'ncı, Ceren Uysal ise 7'nci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, yarı final genç kadınlar bireysel yarışlarında Havva Esin Ergün 50.420 puanla 4'üncü, Ceren Uysal ise 50.170 puanla 5'inci sıradan finale yükseldi.

Final etabında mücadeleye devam eden Havva Esin Ergün 6'ncı olurken, Ceren Uysal ise organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

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