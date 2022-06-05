Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, yarı final genç kadınlar bireysel yarışlarında Havva Esin Ergün 50.420 puanla 4'üncü, Ceren Uysal ise 50.170 puanla 5'inci sıradan finale yükseldi.

İtalya 'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde mücadele eden Havva Esin Ergün 6'ncı, Ceren Uysal ise 7'nci oldu.

Kaynak: AA

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