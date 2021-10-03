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Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı

03.10.2021 17:13
Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda 100 sporcunun katılımıyla dün başlayan organizasyon, bugünkü final müsabakalarıyla sona erdi.

Büyük kadınlar genel tasnifte ilk 3 sırada Sena Elçin Karakaş, Sıla Musluk ve Livanur Yalçın yer aldı. Takımlar sıralaması ise İzmir Ege Kültür, Karma Cimnastik ve Demir Cimnastik'ten oluştu.

Erkeklerde ise Gürkan Mutlu birinci, Hüseyin Engin Yontucu ikinci, Emre Yağmur üçüncülüğü elde ederken, takımlarda ilk 3 sırada Bolkar, İzmir Ege Kültür ve Şavkar yer aldı.

Halkapınar Spor Salonu, Cimnastik, Türkiye, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor


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